Ausstiegsklausel und sechs Millionen: Bewegt RB Leipzig Timo Werner zum Bleiben?

Ablösefreier Wechsel ausgeschlossen

RB-Boss Oliver Mintzlaff hatte am Mittwoch in der Bild ein Ultimatum für die Vertragsverlängerung mit dem Nationalstürmer bestätigt und gesagt: "Bis spätestens zum Ende der Rückrunde möchten wir Klarheit, und bis dahin werden wir sie sicherlich auch haben." Sollte der in dieser Bundesliga-Saison bisher elf Mal erfolgreiche Angreifer nicht verlängern, könnten die Roten Bullen nur noch in diesem Jahr eine höhere Summe für ihn einstreichen. Im Sommer 2020 wäre er ablösefrei. Dieses Szenario hatte Mintzlaff vor kurzem ausgeschlossen.