Australian Open: Heftige Geldstrafe für Zverev wegen Aufgabe

Die Australian Open, der "Happy-Slam" unter den Grand-Slams, sind nicht nur für ihre lockere Atmosphäre und die vielen Sonnenstunden in Melbourne bekannt- da es anders als z.B. in Wimbledon auch keine Kleiderordnung gibt, sind sie auch das Grand-Slam-Turnier mit den auffälligsten Outfits. Klickt euch durch!

