Australian Open: Kerber, Petkovic und Zverev souverän in der nächsten Runde

Anzeige

Angelique Kerber hat bei den Australian Open einen souveränen Auftaktsieg gefeiert und trifft an ihrem 30. Geburtstag nun auf Donna Vekic und ihren früheren Trainer Torben Beltz. Kerber entschied am Dienstag das deutsche Tennis-Duell mit Anna-Lena Friedsam in 66 Minuten mit 6:0, 6:4 für sich und kam zu ihrem zehnten Sieg in Serie. „Ich habe wieder Freude auf dem Platz. Das Jahr fängt gut an, ich hoffe, ich kann so weitermachen“, sagte die frühere Weltranglistenerste und Australian-Open-Siegerin von 2016.

Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne kommt es nun zu einem interessanten Wiedersehen. Die Kroatin Vekic wird seit Beginn dieser Saison von Beltz trainiert, von dem sich Kerber nach dem Ende ihres enttäuschenden vergangenen Jahres getrennt hatte.

"Angi" Kerber setzt ihren Lauf in Australien fort

Kerber bestätigte ihre starken Auftritte der vergangenen zwei Wochen. In nur 17 Minuten sicherte sich die frühere Weltranglisten-Erste aus Kiel den ersten Satz. Im zweiten Durchgang wurde Friedsam stärker, doch nach etwas mehr als einer Stunde nutzte Kerber den zweiten Matchball zu ihrem 40. Sieg gegen eine deutsche Kollegin. Nach ihrem enttäuschenden Jahr 2017 hatte Kerber zuletzt beim Turnier in Sydney den Titel geholt und beim Hopman Cup all ihre Einzel gewonnen. Ihre letzte Niederlage gegen eine deutsche Spielerin kassierte Kerber im Februar 2013 in Doha gegen Mona Barthel.

When you can't help but appreciate a good challenge...



Class from Fabbiano and Zverev! #AusOpen pic.twitter.com/4Vwe9exBHc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

Andrea Petkovic hat erstmals seit einem Jahr die zweite Runde eines Grand-Slam-Tennisturniers erreicht. Die 30-Jährige aus Darmstadt besiegte am Dienstag bei den Australian Open die zweimalige Wimbledongewinnerin Petra Kvitova aus Tschechien 6:3, 4:6, 10:8. Im vergangenen Jahr hatte Petkovic bei den vier wichtigsten Turnieren nur in Melbourne das erste Match gewonnen. Bei den French Open, in Wimbledon und den US Open war sie jeweils in Runde eins gescheitert. Die auf Platz 98 der Weltrangliste abgerutschte Hessin trifft jetzt auf die Amerikanerin Lauren Davis oder Jana Cepelova aus der Slowakei. Gegen Kvitova nutzte sie nach 2:52 Stunden dank eines Doppelfehlers der Tschechin ihren vierten Matchball.

Auch bei den Herren gibt es frohe Kunde aus deutscher Sicht: Der Weltranglistenvierte Alexander Zverev ist ebenfalls in die zweite Runde eingezogen und trifft dort auf seinen deutschen Davis-Cup-Kollegen Peter Gojowczyk. Zverev gewann beim ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison am Dienstag 6:1, 7:6 (7:5), 7:5 gegen den Italiener Thomas Fabbiano.

Kein Bruderduell zwischen Alexander und Mischa

Das mögliche Bruder-Duell zwischen Alexander und Mischa Zverev in der dritten Runde der Australian Open wird es allerdings nicht geben. Mischa musste gegen den Südkoreaner Hyeon Chung beim Stand von 2:6, 1:4 aufgeben. Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg hatte offenbar Probleme mit dem linken Schlagarm. „Es gibt so ein kleines Geheimnis, Mischa fühlt sich gerade nicht so gut. Deshalb müssen wir mal schauen, ob er sich durchbeißt“, hatte sein zehn Jahre jüngerer Bruder zuvor nach seinem Erfolg gegen Thomas Fabbiano gesagt. Hätten Mischa und Alexander Zverev ihre ersten beiden Runden überstanden, wäre es erstmals auf der Tennis-Tour zu einem direkten Vergleich gekommen. Im Vorjahr hatte Mischa Zverev das Viertelfinale in Melbourne erreicht.

Gojowczyk setzte sich gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan ebenfalls in drei Sätzen 6:3, 6:3, 6:1 durch. Als dritter von anfangs zehn deutschen Herren erreichte Maximilian Marterer in Melbourne die zweite Runde. Der 22 Jahre alte Nürnberger entschied ein deutsches Duell mit Cedrik-Marcel Stebe mit 6:0, 6:3, 6:4 für sich. Für Marterer war es der erste Sieg bei einem Profi-Turnier. Er bekommt es nun am Donnerstag mit dem Spanier Fernando Verdasco zu tun.

„Für mich ist jetzt schon ein Druck abgefallen. Ich bin froh, dass ich diesen Sieg endlich eingefahren und sich diese Frage nun erledigt hat“, sagte Marterer. Mit konstant guten Ergebnissen bei den zweitklassigen Challenger-Turnieren hat sich der 22 Jahre alte Nürnberger auf Platz 94 der Weltrangliste vorgearbeitet. „Der Sieg bedeutet mir viel, genauso wie mir der erste ATP-Punkt viel bedeutet hat. Ich will mich jetzt in den Top 100 festspielen“, sagte er.

Der Dachauer Qualifikant Matthias Bachinger dagegen schied nach einem 7:6 (7:3), 3:6, 2:6, 4:6 gegen den an Nummer sieben gesetzten Belgier David Goffin aus. Neben Friedsam und Stebe scheiterten auch Tatjana Maria und Carina Witthöft in Runde eins. Witthöft unterlag der Weltranglisten-Achten Caroline Garcia aus Frankreich 5:7, 3:6. Maria verpasste eine Überraschung gegen Maria Scharapowa und verlor 1:6, 4:6.

Australian Open: Die Auftaktgegner der Deutschen Die deutsche Tennishoffnung Alexander Zverev könnte auf dem Weg in sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale schon früh schwere Gegner erwischen. Während er in Runde drei auf seinen Bruder Mischa treffen könnte, wartet in Runde vier möglicherweise Novak Djokovic. © imago/Hasenkopf In der ersten Runde steht er mit dem Italiener Thomas Fabbiano aber vor einer machbaren Aufgabe. © imago/GEPA Pictures Mischa Zverev startete mit schwachen Leistungen ins neue Jahr. © imago/Action Plus Mit Hyeon Chung erwischt er keine leichte Aufgabe: Der 21-Jährige Koreaner gilt als eines der größten Talente auf der Tour und steht bereits auf Platz 62 der Weltrangliste. © imago/Action Plus Maximilian Marterer trifft in der ersten Runde auf einen anderen deutschen Spieler. © imago/Hasenkopf Sein Gegner ist Cedrik-Marcel Stebe, der mit Rang 83 aktuell zwölf Plätze vor Marterer steht. © imago/Belga Florian Mayer absolvierte ebenfalls eine durchwachsene Vorbereitung, erwischt aber eine lösbare Aufgabe. © imago/Action Plus Der Weltranglisten-69. trifft auf den zwei Plätze schlechter geführten Russen Evgeny Donskoy. © imago/UPI Photo Jan-Lennard Struff könnte nach einem Erstrundensieg bereits auf den Rekord-Grand-Slam-Sieger und Titelverteidigier Roger Federer treffen. Mit seinem ersten Gegner hat er dafür großes Glück: Er trifft auf den südkoreanischen Wildcard-Inhaber und Ranglisten-175. Soonwoo Kwon. © instagram/@kwon_soon_woo Peter Gojowczyk erreiche bei den Vorberitungsturnieren in Sydney und Auckland mit starken Leistungen jeweils das Viertelfinale. In der zweiten Runde könnte er bereits auf Landsmann Alexander Zverev treffen. © imago/Action Plus In der ersten Runde wartet aber erstmal der Kasache Mikhail Kukushkin. © imago/Action Plus Deutschlands bestplatzierte Spielerin Julia Görges befindet sich in bestechender Form. Sie gewann das Vorbereitungsturnier in Auckland und damit saisonübergreifend das dritte Turnier und 14. Spiel in Folge. Sie gehört in diesem Jahr definitiv zum erweiterten Favoritenkreis des "Happy Slams". © imago/Action Plus In der ersten Runde trifft sie auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. © imago/Action Plus Nach einer verkorksten Saison 2017 will Angelique Kerber in der Saison 2018 mit ihrem neuen Trainer Wim Fissette voll angreifen. In der Vorbereitung lieferte sie bislang glänzende Leistungen ab und verlor in diesem Jahr noch keine Partie. © imago/Uk Sports Pics Ltd Die Australian-Open-Siegerin von 2016 trifft in der ersten Runde auf eine andere deutsche Spielerin: Anna-Lena Friedsam gewann in der Vorbereitung das ITF-Event in Playford. © imago/Hasenkopf Carina Witthoeft erwischt zum Auftakt ähnlich wie Friedsam ein Hammer-Los. © imago/Gerry Schmit Zum Auftakt trifft sie auf die Weltranglisten-Achte Caroline Garcia aus Frankreich. © imago/AFLOSPORT Auch Andrea Petkovic steht vor einer schwierigen Aufgabe. © imago/Eibner Sie trifft auf die Tschechin und zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova. © imago/CTK Photo Das nächste Hammer-Los: Auch Tatjana Maria erwischte einen der prominentesten Namen des Turniers. © imago/GEPA Pictures Sie trifft auf die fünfmalige Major-Siegerin Maria Sharapova. Die Australian Open konnte sie vor zehn Jahren für sich entscheiden. © imago/Imaginechina Mona Barthel spielte keine gute Vorbereitung, erwischte aber ein machbares Los. © imago/Hasenkopf Sie duelliert sich in Runde eins mit der Rumänin Monica Niculescu. © imago/VCG Matthias Bachinger © imago/GEPA Pictures und Antonia Lottner © imago/Hasenkopf

KOMMENTIEREN