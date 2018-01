Australian Open: Kerber und Zverev weiter - Petkovic raus

Hana Mandlíková gewann 1987 bereits zum zweiten Mal nach 1980 die Australian Open. Die Tschechin siegte insgesamt bei 27 Einzelturnieren und stieg im April 1984 auf Platz 3 der Weltrangliste auf, ihr Karrierebestwert und eine beachtliche Leistung im Zeitalter von Chris Evert, Martina Navratilova und Steffi Graf (zusammen 58 Grand-Slam-Titel). © imago/WEREK

Steffi Graf gewann 1988 als bislang einzige Tennisspielerin überhaupt den "Golden Slam", also alle Grand-Slam-Turniere des Jahres und Olympia-Gold. Sie hält den Rekord für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste (377). Die Deutsche ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen aller Zeiten. Insgesamt gewann sie sagenhafte 22 Grand-Slam-Titel. In Melbourne gewann sie außerdem in den folgenden Jahren 1989 und 1990 sowie 1994. © imago/Norbert Schmidt

Monica Seles gewann den Titel in Down Under ebenfalls drei Mal in Folge, von 1991 bis 1993. Zudem triumphierte sie 1996 in Melbourne. Letzteren Titel gewann sie als US-Amerikanerin, während sie bis 1994 für Joguslawien aufgelaufen war. Die Linkshänderin, die Vorhand und Rückhand mit beiden Händen spielte, stand insgesamt 178 Wochen an der Spitze der Damenweltrangliste. Hier ist sie nach ihrem ersten Finalsieg 1991 über Jana Novotna zu sehen. © imago/Claus Bergmann

Mary Pierce durchbrach 1995 nach sieben Jahren die Herrschaft von Graf und Seles bei den Australian Open. Ihren einzigen weiteren Grand Slam holte sie 2000 in Roland Garros. Ihre hervorragende Rückhand und der im Damentennis seltene Kick beim Aufschlag verhalfen ihr zu 16 Karrieretiteln und Rang drei in der Weltrangliste. © imago/Colorsport

Martina Hingis gewann ihren ersten Grand-Slam im Einzel 1997 in Melbourne. Auch 1998 und 1999 verteidigte sie den Titel und stand in den darauffolgenden drei Jahren im Finale. In ihrer Karriere triumphierte sie insgesamt 25 Mal bei Grand Slams, neben fünf Einzeltiteln gewann sie 13 Mal im Doppel und sieben Mal im Mixed. Sie gehört außerdem neben Martina Navratilova, Kim Clijsters und Arantxa Sánchez Vicario zu den einzigen Spielerinnen, die die Weltrangliste im Einzel und im Doppel zeitgleich anführten. © imago/Sven Simon

Lindsey Davenport gewann in Melborne 2000 den ersten Grand-Slam-Titel des neuen Jahrtausends. Es war der letzte ihrer drei Grand-Slam-Erfolge. 55 Einzeltitel konnte die 1,89 Meter große Amerikanerin sammeln und stand 98 Wochen an der Spitze der Rangliste. 2014 wurde sie in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. © imago/ExSpo

Die beiden folgenden Ausgaben des Turniers konnte Jennifer Capriati 2001 und 2002 für sich entscheiden. Die Siege gehören neben ihrem French-Open-Sieg 2001 und dem Olympiasieg 1992 zu Capriatis größten Erfolgen. Die Amerikanerin musste ihre Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme 2004 im Alter von gerade einmal 28 Jahren beenden. © imago/Eisele

Serena Williams gilt als eine der, wenn nicht die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten. Sie gewann bislang unglaubliche 23 Grand-Slam-Einzeltitel (dazu 14 im Doppel und zwei im Mixed) und triumphierte bei jedem Major mindestens drei Mal. Bei den Australian Open siegte sie erstmals 2003, als sie ihre Schwester Venus (links im Bild) im Finale mit 7:6(4), 3:6, und 6:4 bezwingen konnte. Inzwischen konnte sie bereits sechs weitere Titel in Melbourne erringen (2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017). © imago/Claus Bergmann

Justine Henin siegte 2004 als erste belgische Spielerin bei den Australian Open. Im Finale schlug sie ihre Landsfrau Kim Clijsters mit 6:3, 4:6, und 6:3. In ihrer überaus erfolgreichen Karriere gewann sie sieben Grand Slams und Olympia. Durch ihre zahlreichen Erfolge stand sie 117 Wochen auf Rang eins der Weltrangliste. © imago/Barry Bland

Amélie Mauresmo gewann ihre einzigen beiden Major-Turniere im Jahr 2006, neben den Australian Open konnte sie in Wimbledon triumphieren. 25 Titel konnte sie in ihrer Karriere insgesamt gewinnen. Von 2014 bis 2016 trainierte sie zwei Jahre lang Andy Murray. © imago/Schreyer

Maria Sharapova besiegte im Finale 2008 Ana Ivanovic mit 7:5 und 6:3. Mit gerade einmal 20 Jahren war das schon der dritte Grand-Slam-Erfolg der Russin. 2005 wurde sie die erste russische Weltranglistenerste. 2016 wurde sie positiv auf die verbotene Substanz Meldonium getestet und für 15 Monate gesperrt. © imago/HochZwei/GN

Kim Clijsters siegte 2011 in Down Under, im Finale bezwang sie die Chinesin Li Na. Dies war ihr letzter Turniersieg, 2012 trat sie zurück. Im August 2003 wurde sie erstmals Weltranglistenerste und das als erste Spielerin überhaupt, ohne bis dahin einen Grand-Slam-Titel gewonnen zu haben. Nur kurze Zeit später wurde sie auch Weltranglistenerste im Doppel und belegte damit eine Zeit lang beide Spitzenpositionen gleichzeitig. © imago/Icon SMI

Viktoria Azarenka verbuchte ihre bislang einzigen Major-Erfolge 2012 und 2013 beim "Happy Slam". 2012 fegte sie dabei Maria Sharapova 6:3 und 6:0 vom Platz, 2013 gewann sie knapp in drei Sätzen gegen Li Na. Bislang war sie 51 Wochen lang Weltranglistenerste. Aufgrund der Geburt ihres Kindes im Dezember 2016 absolvierte sie seit Sommer 2016 erst sechs Spiele. © imago/ZUMA Press

2014 triumphierte die erste und bislang einzige chinesische Grand-Slam-Siegerin Li Na in Melbourne. In ihrer Karriere konnte sie insgesamt neun Titel gewinnen, darunter die French Open 2011. Noch 2014 beendete sie ihre Profilaufbahn nach mehreren Knieoperationen. © imago/Schreyer

Angelique Kerber siegte 2016 als erste Deutsche seit Steffi Graf bei einem Grand-Slam-Turnier. Im selben Jahr gewann die Kielerin auch die US Open und stieg auf Rang eins der Weltrangliste auf. Auf das Jahr voller Höhenflüge folgte 2017 die Ernüchterung: Ohne Turniersieg fiel sie aus den Top-20. © imago/Schreyer