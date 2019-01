Australian Open: Laura Siegemund scheitert in der zweiten Runde

Laura Siegemund ist bei den Australian Open der Tennisprofis in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 30 Jahre alte Metzingerin verlor am Donnerstag in Melbourne 3:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-27. Hsieh Su-Wei aus Taiwan. Damit steht Angeglique Kerber als einzige von sechs gestarteten deutschen Spielerinnen in der dritten Runde.

Zwei Tage nach ihrem überraschenden Erfolg gegen die frühere Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka aus Weißrussland konnte Siegemund nicht ganz an diese Leistung anknüpfen. Gegen die 33-jährige Hsieh, die sie bestens aus gemeinsamen Doppel-Auftritten kennt, lag Siegemund nach nur sieben Minuten schon 0:3 zurück.