Novak Djokovic hat zum siebten Mal die Australian Open gewonnen und sich zum alleinigen Rekordsieger in Melbourne gekürt. In einem einseitigen Finale bezwang der Serbe den Spanier Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3 und sicherte sich ein Preisgeld von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro. Für Djokovic war der Triumph Down Under der dritte Grand-Slam-Titel in Folge. Im vergangenen Jahr hatte er bereits in Wimbledon und bei den US Open in New York gesiegt. Insgesamt hat Djokovic nun 15 Grand-Slam-Turniere gewonnen.

