Australian Open: Tatjana Maria und Mona Barthel früh raus

Nach dem Erstrunden-Aus gegen Serena Williams bei den Australian Open war Tatjana Maria so enttäuscht von sich selbst, dass sie schon vor ihrer Bank feuchte Augen bekam. Die Fed-Cup-Spielerin war am Dienstag in Melbourne beim 0:6, 2:6 gegen die siebenmalige Siegerin in der Rod-Laver-Arena überfordert.

Als vierte von sechs gestarteten deutschen Damen verabschiedete sich gleich zum Auftakt dann auch Mona Barthel mit 3:6, 1:6 gegen die letztjährige US-Open-Halbfinalistin Anastasija Sevastova aus Lettland. Bisher erreichte nur Angelique Kerber die zweite Runde.