Australian Open: Nach Zverev gewinnen auch Kohlschreiber und Marterer

Der Nürnberger Tennisprofi Maximilian Marterer hat bei den Australian Open sein Auftaktmatch gewonnen, damit haben es insgesamt fünf der 13 gestarteten Deutschen in die zweite Runde in Melbourne geschafft. Marterer besiegte den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov am Dienstag 6:3, 6:1, 6:3. Nächster Gegner des Linkshänders ist der an Nummer 28 gesetzte Franzose Lucas Pouille.