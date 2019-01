Australien Open: Angelique Kerber scheitert im Achtelfinale an Collins

Titelanwärterin Angelique Kerber hat sich mit einer krachenden Achtelfinal-Niederlage von den Australian Open verabschiedet. Die Siegerin von 2016 hatte der Amerikanerin Danielle Collins beim 0:6, 2:6 am Sonntag in Melbourne kaum etwas entgegenzusetzen. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite hatte im vergangenen Jahr noch knapp das Endspiel verpasst und holte im Sommer dann den Wimbledontitel. Nach dem Aus der 31-jährigen Norddeutschen ist von den einst 13 deutschen Startern nur noch Alexander Zverev dabei . Der Hamburger bestreitet an diesem Montag sein Achtelfinale gegen den Kanadier Milos Raonic.

Von Beginn an entpuppte sich die Weltranglisten-35. Collins als Gegnerin von anderer Klasse als Kerbers bisherige drei Kontrahentinnen aus den hinteren Regionen der Weltrangliste. An einem herrlichen, nicht zu heißen Sommertag diktierte die 25-Jährige in ihrem ersten Grand-Slam-Achtelfinale das Geschehen und lag nach nur sieben Minuten 3:0 in der Margaret-Court-Arena vorn. Dort hatte sie am ersten Turniertag die deutsche Nummer zwei Julia Görges mit ihren harten Grundschlägen ausgeschaltet. Das war ihr erster Erfolg überhaupt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.