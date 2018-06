Autounfall: Ruder-Olympia-Star Roland Baar tot

Baar holte Silber in Atlanta

Baar war seit 1996 Ehrenmitglied des Maschsee-Clubs. Bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona hatte Baar Bronze und 1996 in Atlanta sogar Silber mit dem Deutschland-Achter geholt.

Mit seinem hannoverschen Trainingspartner und Freund Frank Richter (DRC) bildete Baar sechs Jahre lang ein perfekt eingespieltes Zweier-Team.

Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn zog Baar mit seiner Familie aus beruflichen Gründen nach Gifhorn um. Er blieb dem Spitzensport aber verbunden, engagierte sich als Mitglied in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees IOC und war von 1999 bis 2004 IOC-Mitglied. Seit 2005 arbeitet Baar in der IOC-Kommission für Sport und Umwelt mit. Baar war ein Jahrzehnt lang als Lehrbeauftragter und Honorarprofessor an der Leibniz Universität Hannover aktiv. 2011 wechselte er an die Technische Universität Berlin als Professor für das Fachgebiet Verbrennungskraftmaschinen.

Roland Baar hatte zwei Kinder und lebte mit seiner Familie in Gifhorn.