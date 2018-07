Konkurrenz für den BVB: Jetzt will auch Thomas Tuchel Axel Witsel!

Offenbar bekommt der BVB im Rennen um den belgischen Ballstreichler Axel Witsel mächtig Konkurrenz: Einem Bericht der französischen Le Parisien ist nun auch Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain an einer Verpflichtung des 29-Jährigen vom chinesischen Super-League-Klub Tianjin Quanjian dran. Für den BVB würde die Verpflichtung dann umso schwieriger - denn: PSG hat die Finanzkraft der katarischen Investoren im Rücken und in der aktuellen Transferperiode außerdem bis jetzt ein Transferplus verzeichnet.

Bisher soll der Wechsel zu Dortmund trotz großem Interesse des BVB laut Bild vor allem am Gehalt des belgischen WM-Stars gescheitert sein. In China kassiert Witsel 18 Millionen Euro - viel zu viel für die Borussia. Thomas Tuchel darf bei PSG hingegen wohl noch einkaufen. Bisher hat der neue Trainer erst Gianluigi Buffon an die Seine geholt. Witsel könnte sein erster prominenter Feldspieler-Neuzugang werden - vorausgesetzt er setzt sich gegen seinen Ex-Klub aus Dortmund durch. Sollte dies nicht klappen, könnte Tuchel sich wieder auf Julian Weigl zurückbesinnen. Der BVB-Youngster und Tuchel-Liebling war schon in den vergangenen Wochen immer wieder mit PSG in Verbindung gebracht worden.