Spielgenehmigung für Axel Witsel da: BVB-Trainer Lucien Favre spricht über mögliches Debüt

Borussia Dortmund kann zum Auftakt des DFB-Pokals am Montagabend (20.45 Uhr) bei der SpVgg Greuther auf 20-Millionen-Einkauf Axel Witsel zurückgreifen. Wie der Klub mitteilte, liegt die Spielgenehmigung für den 29-Jährigen seit Freitagabend vor. Trainer Lucien Favre ließ am Samstag allerdings offen, ob er den belgischen Nationalspieler in der Partie beim Zweitligisten einsetzen wird. "Er ist ein sehr guter, kluger Spieler. Axel kann die Positionen 6 und 8 spielen. Bislang hat er nur 20 Minuten gegen Lazio gespielt. Es wird ein wenig eng. Mal sehen, wie es Montag aussieht", sagte der Schweizer.