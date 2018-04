B-Junioren des Grimmener SV sind seit sechs Spielen ungeschlagen

Auf der anderen Seite scheiterten Chris Burmeister und Marco Sponholz (Foto) am Neubrandenburger Keeper. Kurz vor der Pause erzielte Burmeister dann das 2:0. In der zweiten Hälfte machten die Viertorestädter das Spiel, und der GSV wollte nur verwalten, was gefährlich war. Dennoch glückte das Vorhaben. „Wir haben uns den Sieg hart erkämpft, konnten aber nicht an die Leistung der Vorwoche anknüpfen“, so Coach Philipp Anders.