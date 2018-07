Babak Rafati erklärt: Darum war Mark Geiger beim England-Sieg so schlecht!

Für den "Guardian" ist Torwart Jordan Pickford der Held. Er hielt den Strafstoß gegen Carlos Bacca. Das Blatt schreibt: "Yes, we can. England hat ein weltweites Publikum daran erinnert, dass entgegen des Eindrucks, den sie die vergangenen 30 Jahre hinterlassen haben, doch wissen, wie man ein Elfmeterschießen gewinnt" © Screenshot