Babak Rafati erklärt: Diese Probleme bereitet Neymar den Schiedsrichtern!

Das letzte Beispiel im Achtelfinalspiel gegen Mexiko: Layun trat dem brasilianischen Superstar leicht auf den Knöchel. Ob Absicht oder nicht, ist nicht klar zu erkennen. Für mich war es eine Unsportlichkeit, keine Tätlichkeit – eine Gelbe Karte. Was Neymar jedoch aus dieser Situation macht, ist typisch Neymar. Im Normalfall muss man befürchten, dass sich jemand alles gebrochen hat, wenn er sich so am Boden windet und vor Schmerzen schreit – wie verletzt Neymar tatsächlich war, hat man ja im Anschluss gesehen, als er putzmunter weiterspielte.