Babak Rafati erklärt lange Pause: Urlaub für Brych? Von wegen!

Viele dürften sich fragen: Was macht Brych eigentlich die ganze Zeit in Russland? Wer glaubt, dass er sich dort, solange er nicht eingesetzt wird, eine schöne Zeit macht, irrt sich. Wie für die Spieler steht bei den Schiedsrichtern jeden Tag Training auf dem Programm. Es sind extra Coaches für die Referees vor Ort und machen Brych und Co. Beine. Bei bis zu zwölf Kilometern Laufleistung pro Spiel müssen die Schiedsrichter schließlich auch topfit sein. Auf dem Programm stehen unter anderem Zirkeltraining, Steigerungsläufe, Stabilisation – also die Dinge, die Fußballer überhaupt nicht mögen.