Babak Rafati kritisiert die FIFA: Pitana im Finale? Deshalb gehört sich das nicht!

Denn Pitana pfiff bereits das Eröffnungsspiel. Das sind wohl die beiden Partien mit dem höchsten öffentlichen Wert. Einen Schiedsrichter in diesen Spielen einzusetzen, gehört sich nicht. Außerdem ist er so der einzige Referee mit fünf Einsätzen.

Als einziger deutscher Schiedsrichter geht Felix Brych bei der WM 2018 an den Start. In unserer großen Bildergalerie stellen wir ihn und die 34 weiteren Unparteiischen der Weltmeisterschaft in Russland vor. © Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Kuipers wäre der angemessene Final-Referee

Der Holländer geht in sein letztes Halbjahr als FIFA-Schiedsrichter - vielleicht wollte der Weltverband nicht riskieren, dass er es sich mit einem der beiden europäischen Teams verscherzt und so Probleme in der Champions League bekommt. Pitana dagegen werden die Spieler nach der WM nicht mehr erleben. Dafür aber am Sonntag bei ihrem wichtigsten Spiel der Karriere. Das wird es auch für Pitana.