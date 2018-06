Babak Rafati lobt Brych für Leistung bei Schweiz-Sieg: "Ausgezeichnet"

Von der ersten Sekunde an war Brych total fokussiert und konzentriert, hatte dazu eine sehr gute Zweikampfbewertung und so das Spiel total im Griff. Das haben auch die Spieler gemerkt und ihn akzeptiert.

Brych hat Ruhe ins Spiel gebracht

Schweiz und Serbien sind Rivalen, das ist ein sehr emotionales Spiel. Brych hat es geschafft, Ruhe in diese Partie zu bringen und diese über 90 Minuten zu halten. Seine Körpersprache war exzellent. Brych hat mal wieder bewiesen, dass die Kommunikation mit den Spielern eine seiner großen Stärken ist. So ist es auch in der Bundesliga. Dort ist er mit den Spielern per Du, er begegnet ihnen auf Augenhöhe – wie auch nun bei seinem ersten Einsatz bei der Weltmeisterschaft.