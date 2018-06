Babak Rafati: Ronaldo muss man anders behandeln als andere Spieler!

Ein Schiedsrichter behandelt jeden Spieler gleich. Das fordern die Regeln – stimmt aber nicht so ganz. Im Zusammenspiel zwischen Schiedsrichtern und Spielern ist nämlich Psychologie sehr wichtig. Deswegen sollte man Superstars wie Cristiano Ronaldo auch ganz anders anpacken, das ist nur klug – auch wenn das ein aktiver Referee niemals zugeben würde.

Rafati-Kolumne: Schiedsrichter Faghani trifft an der deutschen Niederlage keine Schuld

Natürlich wird auch gepfiffen, wenn Ronaldo ein Foul begeht. Oder auch nicht, wenn er einen Freistoß will und der Schiri vorher kein Vergehen erkennen konnte. Er bekommt in dieser Sicht keine Extrawurst. Aber du musst ihn auf eine andere Art auf deine Seite bringen. Denn Spieler wie Ronaldo können dir das Match auch versauen. Es sei denn, man baut eine emotionale Bindung auf. Dann wird er sich nämlich schwer damit tun, den Schiedsrichter anzumeckern, und wird dich sogar in einigen Fällen vor seinen Mitspielern schützen.