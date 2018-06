Was nicht verziehen wird, ist, wenn wir offensichtliche Fehlentscheidungen verteidigen. Wie kürzlich im DFB-Pokalfinale. Deshalb meine Forderung: Fehler eingestehen und eine neue Kommunikation mit den Spielern und Medien. Und zwar auf Augenhöhe. Schiedsrichter dürfen nicht als arrogante Halbgötter in Schwarz auftreten. Das schürt Aggressionen. Also: Schluss mit der Intransparenz. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich habe in meiner aktiven Zeit die gleichen Fehler gemacht. Mein Verhalten auf dem Platz war viel zu oft „von oben herab“ – jetzt weiß ich es besser.

Ein zentrales Thema der WM und dieser Kolumne wird in den kommenden Wochen sicher auch der Videobeweis sein. In der Bundesliga hat man schon nicht nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ich bin gespannt, wie es mit einem Videoassistenten aus Ländern wie Katar, Bolivien und Argentinien laufen wird, der in seiner heimischen Liga damit überhaupt keine Erfahrung hat. Ich habe große Zweifel.

Neben dem Tagesgeschehen bei der WM werde ich in dieser Kolumne auch Themen wie Konzessionsentscheidungen oder die Psyche bei Referees beleuchten. Ich freue mich auf eine spannende WM – auch aus Sicht der Schiedsrichter.

Heute ist Rafati Referent in der freien Wirtschaft und Mentalcoach für Profifußballer und Manager zum Thema Stressmanagement und Motivation (www.babak-rafati.de).