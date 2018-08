Babak Rafati: Darum brauchen die deutschen Schiedsrichter Hilfe aus dem Ausland

Endlich geht die Bundesliga los. Ein spannendes Jahr erwartet uns dabei nicht nur sportlich, sondern auch für die Schiedsrichter, die in den vergangenen Jahren oft sehr in der Kritik standen. In der Saison 2017/2018 vor allem wegen des Videobeweises. Ich hoffe, dass sich einiges ändern wird – ein Vorbild sollte die WM sein.