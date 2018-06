Ich finde es gut, dass Schiri-Chef Collina seinen Leuten vertraut und sie nicht an einzelnen Fehlern misst. Der Italiener hält viel von Marciniak, setzte ihn in der vergangenen Saison in vier Spielen in der Champions League ein. Deswegen kennen die deutschen Spieler Marciniak, er ist ihnen präsent. Und Präsenz führt zu Akzeptanz.

Insgesamt ist der Pole eine gute Wahl – es hätte aber auch durchaus Bessere gegeben. Wenn Marciniak wieder einen Fehler macht, stehen er – und wohl auch Collina – mächtig in der Kritik: weil Deutschland gegen Schweden das bisher wichtigste Spiel des Turniers werden kann, weil der Titelverteidiger frühzeitig ausscheiden könnte. Und daran soll sicher nicht der Schiedsrichter eine Mitschuld tragen.

Heute ist Rafati Referent in der freien Wirtschaft und Mentalcoach für Profifußballer und Manager zum Thema Stressmanagement und Motivation (www.babak-rafati.de).