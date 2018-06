Baby da: Dänemarks Nationalelf chartert Privatjet für Mitspieler

Nach dem 1:0 der Dänen gegen Peru am Samstag flog Knudsen spontan nach Dänemark, sah seine Tochter zum ersten Mal, und war am Montag bereits wieder beim Training. Ursprünglich sollte seine Tochter laut dem Bericht erst in etwa einem Monat zur Welt kommen. Doch zwei Tage vor dem Peru-Spiel hatte Knudsen den Anruf bekommen, seine Frau liege in den Wehen.