Bericht: Nach Transfer-Posse um Malcom - AS Rom will jetzt Bailey

Es war die verrückteste Transfer-Posse dieses Sommers : Der AS Rom verkündete bereits die Verpflichtung des brasilianischen Mittelfeldspielers Malcom von Girondins Bordeaux - als der FC Barcelona das Angebot der Römer konterte und den Spieler nur einen Tag später vorstellte. Nun trauert der italienische Hauptstadt-Klub den pfeilschnellen Außenstürmer hinterher - könnte allerdings bereits Ersatz gefunden haben: Leverkusens Leon Bailey ist laut einem Bericht des italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio das Top-Ziel des AS Rom.

In welchen Trikots kämpfen die internationalen Topstars in der Saison 2018/19 um die großen Titel? Der SPORTBUZZER zeigt die Heimtrikots der Top-Teams aus England, Spanien, Italien und Frankreich! © imago/Getty/Montage

Gegenüber der englischen Zeitung Evening Standard hat sich Baileys Stiefvater und Berater schon zu den Gerüchten geäußert: "Roma hatte bereits vor einigen Jahren Interesse an Leon, aber seitdem habe ich nichts mehr von dem Verein gehört. Sollten die Berichte stimmen, wäre es eine große Ehre, wenn von einem solchen Klub Interesse bestünde" , sagte er. Ein absolutes Bekenntnis zu Bayer klingt anders. Laut dem Blatt soll sich auch der FC Chelsea mit Bailey beschäftigen, laut Boulevard-Blatt The Sun sogar der FC Arsenal.

Bailey-Ablöse könnte hoch werden

Leverkusen-Sportdirektor Jonas Boldt bleibt allerdings gelassen: "Er steht bei uns unter Vertrag und es gibt überhaupt keinen Gedanken, ihn abzugeben. Unabhängig davon gibt es kein Angebot für Leon." Noch bis 2022 ist der 20 Jahre alter Jamaikaner an Bayer 04 gebunden. Im Januar 2017 wechselte er vom KRC Genk aus Belgien zur Werkself - und überzeugte vor allem in der Hinrunde der vergangenen Saison: In 44 Pflichtspielen für Bayer 04 erzielte er zwölf Treffer und bereitete er weitere sieben vor.