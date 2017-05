Bakalorz oder Fossum: Wer ersetzt Kapitän Schmiedebach?

O Captain! My Captain! – Ausgerechnet im so wichtigen Auswärtsspiel in Heidenheim muss 96 auf seinen Mannschaftsführer verzichten. Manuel Schmiedebach wird die Reise ins Schwabenland erst gar nicht antreten, um für die dann noch zwei verbleibenden Spiele im Aufstiegsfinale gesund zu werden. „Wenn der Kapitän ausfällt, ist das natürlich ein Verlust“, sagt Trainer André Breitenreiter. „Wir müssen und wir werden das aber kompensieren.“

Mentalitätsspieler oder Metermacher?​

Bleibt die Frage nach dem Wie. Option Nummer eins: Marvin Bakalorz, der 27-jährige Vorkämpfer im Mittelfeld. Einer mit Ausstrahlung, mit Vorbildcharakter. Einer, der wohl der Schmiedebach-Rolle zumindest in der Teamhierarchie am nächsten kommt. „Baka ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der in der Regel auch eine hohe Passquote hat. Er hat immer eine positive Einstellung auf dem Platz, wichtig für die Mannschaft“, sagt sein Coach. Nachteil: Im Spiel nach vorne hat der Abräumer so seine liebe Not, Torgefahr strahlt er nicht aus, der letzte Pass gehört zumindest aktuell nicht zu seinem Repertoire.

Option Nummer zwei also: Iver Fossum, der Kilometerfresser mit dem feinen Füßchen. Unter Ex-Trainer Stendel mit zu vielen Defensivaufgaben ausgestattet, kam kaum dazu, seine fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. „Er ist unheimlich spielintelligent, ein sehr guter Fußballer, der aufgrund seines jungen Alters sicher noch einige Dinge verändern kann. Er ist in den Zwischenräumen und in Ballbesitz sehr wichtig, enorm laufstark“, beschreibt es Breitenreiter.

Mentalitätsspieler oder Metermacher – die Ausrichtung, mit der Breitenreiter die unbequemen Heidenheimer bezwingen will, wird den Ausschlag geben, Und da sieht der Coach nicht nur den Schmiedebach-Ersatz gefordert. Nach dem dünnen 1:0-Sieg gegen Düsseldorf hat der 96-Trainer seine Mannschaft hart kritisiert, der unbedingte Siegeswille habe ihm gefehlt. Unter der Woche ging es an die Aufarbeitung. Ergebnis: „Es gibt Tage, an denen es nicht so gut funktioniert. Wir wollen es besser machen. Und die Mannschaft hat es selbst erkannt, wo es besser laufen soll.“

"Angenehm, vorlegen zu können"

Im Training holte sich der Tabellendritte neues Selbstvertrauen. Wobei: Geht es nach Breitenreiter müsste die 96-Brust ohnehin titangestählt sein. „Wir sind acht Spiele ungeschlagen, sieben Spiele davon zu null.“ Wenn man seinem Team eines nicht vorwerfen könne, dann, dass Mentalität, Moral und Einstellung fehlen würden. „Alle wollen das Maximale erreichen. Und das ist der Aufstieg.“

96 hat nun morgen die große Chance, vorzulegen. Für Manager Horst Heldt eine äußerst angenehme Situation: „Am liebsten will man als Spieler und Verein agieren. Das kann man nur auf dem Platz“, sagt er. Stuttgart spielt Sonntag in Aue, Montag kommt es zum direkten Duell Braunschweig gegen Berlin. „Für uns ist es daher sehr angenehm, vorlegen zu können und dann mit einem erfolgreichen Ergebnis ein schönes Wochenende zu haben.“ Und das ist wahrlich keine schlechte Aussicht.