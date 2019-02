Ballermann trocken gelegt: Abschlussfahrten nach Mallorca auf der Kippe?

"Alkoholverbot in Party-Straßen", "Ballermann trocken gelegt", "Kampf gegen Saufgelage" - der Beschluss des Stadtrats von Palma de Mallorca gegen Happy Hour und Alkoholwerbung zum 1. April ist kein Scherz. Die Baleareninsel hat beaschlossen, dass von April bis September der Konsum von Alkohol auf der „Schinkenstraße“ verboten ist. Die Betreiber der Bars und Clubs müssen dafür sorgen, dass die Urlauber keine Getränke und Speisen auf der Kult-Straße verzehren. Bei Verstößen droht bis zu 3000 Euro Strafe!

Vor allem für Amateurklubs ist das ein harter Schlag - viele Mannschaften reisen traditionell zur Saison-Abschlussfahrt auf die Mittelmeerinsel. "Oha", sagt Jörg Schläfte, Torwarttrainer des Schleswig-Holsteiner Verbandsligisten SG Sarau/Bosau, "davon habe ich noch nichts gehört. Aber schon im vergangenen Jahr bei unserer Abschlussfahrt war beispielsweise das Eimersaufen am Strand verboten." Möglichkeiten, trotzdem Spaß zu haben, gibt es trotzdem: "Man muss ja nicht auf der Straße feiern. Wir waren meistens im Bierkönig oder Oberbayern. Auch am Ende der aktuellen Saison planen wir, wieder nach Malle zu fliegen."

Preußen Reinfeld spielt das "härteste Spiel am Ballermann"

Landesligist Preußen Reinfeld erlangte mit seinem Malle-Trip bundesweit Beachtung, denn das Online-Magazin Focus TV hat ein Video mit den Preußen ins Netz gestellt. Auf diesem spielen die Stormarner das sogenannte „Schweden-Spiel“ und der Focus fragte zurecht: "Ist das das härteste Spiel am Ballermann?". Die Spielregeln lassen diese Frage zumindest nicht unberechtigt erscheinen: 1. Bier trinken, 2. Im Kreis drehen und 3. Versuchen, einen Ball möglichst weit wegzukicken, während man von den lieben Mannschaftskollegen weggegrätscht und weggerempelt werden darf.

Das Video von Focus Online, das die Reinfelder am Ballermann zeigt, seht ihr hier in voller Länge - Hauptdarsteller ist Preußen-Offensivmann Paul Treichel. Obwohl er sich sichtlich schwer tut, schaffte es er es schließlich, das Leder weit ins Meer zu bolzen.

Paul Treichel (mitte) tritt zum "Schweden-Spiel" an © Screenshot

Und was machen die Preußen im kommenden Sommer? Der SPORTBUZZER Lübeck erwischte Co-Trainer "Kalle" Lorenz, der zurzeit in Köln Karneval feiert: "Wir haben vom 12. bis 16. Juni gebucht. Neue Gesetze gibt es fast jedes Jahr, die mal mehr, mal weniger beachtet werden. Heute genieße ich es jedoch zunächst, in Köln problemlos feiern zu können."

Auch Handballer des VfL Lübeck-Schwartau haben schon gebucht

Die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau fahren traditionell am Sonntag nach dem letzten Spieltag in die Sonne. "Wir haben vom 9. bis 12. Juni gebucht. Jedes Frühjahr gibt es Meldungen, dass es wieder neue Gesetze gibt, aber wir übertreiben es auch nicht", sagt Torjäger Jan Schult und fügt an: "Die halbe Liga trifft sich immer auf Malle. Das ist die einzige Zeit, in der wir ohne Handball zusammen Spaß haben können."