Transfer fix! Italien-Star Mario Balotelli wechselt von OGC Nizza zu Olympique Marseille

Neue Aufgabe für Mario Balotelli: Der 28-Jährige geht ab sofort für Olympique Marseille auf Torejagd. Der italienische Nationalstürmer wechselt innerhalb der Ligue 1 von OGC Nizza zum zum neunmaligen französischen Meister. Balotelli kehrt also nicht wie zuletzt spekuliert in seine italienische Heimat zurück. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend berichtet, soll sich der Angreifer am Mittwoch beim Europa-League-Finalisten des Vorjahres noch einem Medizincheck unterziehen.