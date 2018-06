Kuriose Werbeaktion: Brasilianische Bar verteilt Schnaps für jeden Neymar-Fall

Ganze 14 Mal pfiffen die Schiedsrichter bei dieser WM schon Foul an Neymar. Noch wesentlich häufiger ging der brasilianische Superstar in den ersten beiden Gruppenspielen der „Seleção“ gegen die Schweiz und Costa Rica theatralisch zu Boden. Gegen Costa Rica wurde ihm erst nach Einsatz des Videobeweises ein Elfmeter nach einer klaren Schwalbe verwehrt. Jetzt reagiert sogar eine heimische Bar spöttisch auf die Sturzfreude des 26-Jährigen: Für jeden Fall Neymars im letzten brasilianischen Gruppenspiel gegen Serbien am Mittwoch um 20 Uhr schenkt die Bar Gratisschnaps aus!