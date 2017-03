Es ist wohl eines der größten Comebacks der Champions-League-Geschichte - jedenfalls wenn man nach den internationalen Pressestimmen geht. Der FC Barcelona gewinnt in letzter Sekunde 6:1 gegen Paris St. Germain und zieht damit ins Viertelfinale der Champions League ein. Die Internetpräsenzen der Medien in ganz Europa überschlugen sich in Superlativen für dieses - zugegeben - überragende Spiel.

Lest hier, was Spiegel, Bild, AS, Guardian und Co schreiben: