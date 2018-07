Kurioser geht es kaum: Am Montagabend noch waren sich Girondins Bordeaux und der AS Rom über einen Transfer von Malcom einig. Die Italiener sollten rund 36 Millionen Euro für den 21-jährigen Brasilianer zahlen. Alles schien klar. Der Offensiv-Star soll bereits auf dem Weg zum Medizincheck nach Rom gewesen sein, bis plötzlich der Flug von Bordeaux nach Rom gestrichen wurde. Dafür soll sein Verein gesorgt haben.

Doch damit nicht genug. Der AS Rom kündigte via Twitter bereits an, dass sich der Verein mit Bordeaux geeinigt hat und der Spieler nun nach einem erfolgreichen Arztbesuch transferiert wird. Doch daraus wird nun scheinbar nichts.