Barcelona-Zoff! Piqué kritisiert Dembélé: "Fußball zählt 24 Stunden am Tag"

Bericht: FC Bayern will Transfer von Barcelona-Star - Uli Hoeneß kündigt Offensive an

„Aus Erfahrung ist es wichtig, dass junge Spieler lernen, dass Fußball 24 Stunden am Tag zählt – du musst ihn von der ersten bis zur letzten Minute leben“, erklärte Piqué nach der Niederlage gegen Betis.

„Es war eine Entscheidung des Trainers, ihn nicht in den Kader zu berufen. Er (Dembélé; Anm. d. Red.) hat viel Talent und noch viel Raum, um sich zu verbessern. Und wenn der Coach ihn nicht in den Kader beruft, hilft ihm das auch, besser zu werden. Außerdem sind wir alle hier, um ihm zu helfen. Wir waren alle jung und haben Fehler gemacht, so wie er“, erklärte der Spanier weiter.