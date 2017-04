Stadt bestätigt: RB Leipzig kann Stadion kaufen und umbauen

Frohe Ostern für RB Leipzig! Ein von vielen kritischen Geistern getestetes Riesen-Ei schlägt pünktlich zum heutigen Erstliga-Heimspiel gegen die wunderbaren Mitaufsteiger aus Freiburg (15.30 Uhr) im RB-Nest ein. Nach LVZ-Informationen ist die Bauvoranfrage in Sachen Stadionausbau von allen beteiligten Ämtern geprüft und durchgewunken worden.

Mehr noch, der positive Bescheid der Experten aus den Ressorts Umwelt, Verkehr, Ordnung, Tiefbau et cetera ist bereits in Schriftform gegossen und wird dem Sensations-Zweiten zeitnah zugestellt. Der Erweiterung der Kapazität von 43 000 auf 57 000 Besucher steht nichts im Weg. Das weitere Prozedere geht so: Dem Ja-Wort der Baubehörden folgt der RB-Antrag auf Baugenehmigung. Formsache.