BVB-Spiel gegen Leverkusen: Bundesliga im Livestream, TV und Ticker sehen

Job-Endspiel für Peter Bosz? Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen live im TV, Stream und Ticker: Kann der BVB in der BayArena den Negativtrend stoppen? Wie man das BVB-Spiel in der Bundesliga live schauen kann.

Das Auswärtsspiel in der BayArena in der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr / Live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte für den angezählten BVB-Trainer Peter Bosz (54) zum Schicksalsspiel werden.

Bleibt der Niederländer auch im achten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg, dürfte seine Demission in Dortmund nur noch eine Frage der Zeit sein. In den Boulevardmedien wurde in dieser Woche bereits Armin Veh (56) als Interimslösung bis Saisonende gehandelt, ehe dann der 30-jährige Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim bei Borussia Dortmund übernehmen soll. „Es ist sicher nicht nur eine Sache der Physis“, suchte BVB-Sportdirektor Michael Zorc (56) nach Gründen für die Dortmunder Misere. Gegen den Erzrivalen FC Schalke 04 (4:4) hatte Dortmund einen 4:0-Pausenvorsprung noch aus der Hand gegeben und nicht wenige Beobachter hatten der Mannschaft dabei fehlende Fitness bescheinigt. „Wenn die Psyche eine so große Rolle spielt, fällt nichts mehr leicht“, glaubt BVB-Mittelfeldspieler Nuri Sahin. Leicht wird es für die Borussia in Leverkusen ohnehin nicht, denn sie reist ohne ihren gelb-rot-gesperrten Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (elf Saisontreffer) ins Rheinland. Dafür meldete sich Stammkeeper Roman Bürki nach Verletzung zurück. Bei Bayer 04 Leverkusen fehlt Dominik Kohr nach einer Sperre. Sven Bender ist wohl wieder einsatzbereit.

Leverkusen gegen Dortmund – das bedeutete im letzten Jahr schon einmal das „Aus“ für einen Trainer. Mit Roger Schmidt (50) traf es nach dem 2:6 im Signal Iduna Park allerdings den Coach der Leverkusener. „Man darf Dortmund nicht unterschätzen und denken, dass es ein Selbstläufer wird“, warnt Leverkusens neuer Abwehrchef Jonathan Tah vor dem angeschlagenen Gegner. Leverkusen teilte sich zuletzt zu Hause beim 2:2 mit Leipzig die Punkte, siegte aber auswärts in Frankfurt (1:0). „Der BVB verfügt über eine Wahnsinnsqualität. Wichtig ist, dass wir so lange wie möglich zu Null spielen und wenig zulassen. Wir müssen auf allen Positionen Fleiß zeigen“, weiß Leverkusens Trainer Heiko Herrlich, der in Diensten des BVB unter anderem Champions-League-Sieger 1997 wurde.

Wie sehe ich das BVB-Spiel im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund am Samstag ab 15.30 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 3 und HD. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. In der Konferenz am Ball: Jonas Friedrich.

Wird Leverkusen gegen Dortmund im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund gibt es im Free-TV später ab 19 Uhr in der ARD-Sportschau, später im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

