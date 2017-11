Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Es ist für mich wenig überraschend, dass Leverkusen eine starke Saison spielt. Das ist eine klasse Mannschaft mit sehr viel Qualität im Team“, lobt Hasenhüttl den Gegner vom Rhein. In der BayArena landeten die Roten Bullen in der vergangenen Saison einen historischen 3:2-Erfolg. Erstmals in ihrer noch kurzen Bundesliga-Zugehörigkeit bogen die Leipziger einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg um und zudem sprangen sie mit dem Erfolg in Leverkusen zum ersten Mal an die Tabellenspitze. Je nach Ausgang im Freitagsspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund könnten die Roten Bullen am Samstag mit einem Auswärtserfolg ausbauen. „Leipzig ist in der Tabelle da, wo wir gerne wären“, blickt Leverkusens Coach Heiko Herrlich (45) ein wenig neidisch auf den Vizemeister.