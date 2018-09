Bericht: Leverkusen sucht Herrlich-Nachfolger - Gerüchte um Ralph Hasenhüttl

Trainer Heiko Herrlich hat es bisher nicht geschafft, aus einer hoch veranlagten Truppe um Nationalspieler Julian Brandt, Jamaika-Star Leon Bailey und Youngster Kai Havertz das Optimum herauszuholen. Nach einer soliden ersten Saison steht der 46-Jährige bereits nach der zweiten Bundesliga-Woche massiv unter Druck. Herrlich müsse sich jetzt beweisen, meint SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp in seinem Kommentar und erklärt: "Nach zwei Pleiten muss Herrlich jetzt schnellstmöglich liefern, damit er nicht der erste Trainer ist, der seinen Stuhl räumen muss. Wer Sportchef Rudi Völler kennt, weiß, dass er nicht lange tatenlos zuschauen wird, wie die Ziele schon so früh in Gefahr geraten." Der Vertrag Herrlichs läuft am Saisonende aus und wird nur verlängert, falls Bayer in die Champions League kommt.