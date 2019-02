Nullnummer in Krasnodar: Bayer 04 Leverkusen verpasst Vorentscheidung

Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um das Achtelfinale der Europa League eine Vorentscheidung verpasst. Auswärts kam die Werkself beim FK Kuban Krasnodar aus Russland zu einem 0:0, konnten ihre Feldüberlegenheit mit 70 Prozent Ballbesitz aber nicht in Tore ummünzen. Der offensivfreudigen Mannschaft des neuen Trainers Peter Bosz gelangen nach dem deutlichen Sieg gegen Mainz in der Bundesliga zwar 16 Schüsse, nur drei davon gingen aber auf das Tor.

Paulinho (seit Sommer 2018): Der 18-Jährige Brasilianer spielt seit Beginn der Bundesligasaison 18/19 bei Bayer Leverkusen. Für 18,5 Millionen Euro haben sie den Stürmer von seinem ersten Verein Vasco da Gama Rio de Janeiro geholt. Dort absolvierte er bereits 18 Spiele in der Campeonato Brasileiro Série A und schoss drei Tore. ©

Krasnodar, aktuell Tabellenzweiter der russischen Liga, konterte häufig im eigenen Stadion, zeigte so immer wieder auch gefährliche Aktionen. Die erste Möglichkeit hatte aber Bayer: Ein Schuss von Bellarabi (7.) wurde geblockt. Die Leverkusener hatten zunächst mehr vom Spiel, agierten mit ihrer Top-Offensive um die Stars Julian Brandt und Kai Havertz aber nicht zwingend genug. Die Russen kamen immer besser ins Spiel und durch Olsson (20.) und Ignatyev (24.) zu ersten Möglichkeiten. Die größte Chance hatte Krasnodars Olsson (39.), der vollkommen frei vergab, nachdem Tah eine Ecke unterschätzt hatte.

Sven Bender verletzt sich, Lucas Alario erzielt Abseitstreffer

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel temporeich und wechselhaft, Bayer war nun aber klar besser. Krasnodar startete zwar stark und ging durch Ignatyev (46.) fast in Führung, doch auch Leverkusen hatte Chancen. Bailey (56.) zwang Kuban-Keeper Kritsyuk zu einer starken Parade. Nur zwei Minuten später hatte Brandt das 1:0 auf dem Fuß, verzog seinen Fernschuss aber haarscharf. Mitten in Krasnodars Schwächephase hinein dann doch fast der Treffer für die Russen: Ignatyev (69.) ballerte nach Fußabwehr von Hradecky daneben. Glück für Bayer!