Bayer-Boss Rudi Völler im Interview: "Wir leben in einer Traumwelt"

Natürlich leben wir in einer Traumwelt, natürlich ist das alles viel zu viel und hat Formen angenommen, die vor fünf oder zehn Jahren nicht vorstellbar schienen. Man kannte diese Dimensionen nur von Michael Jordan aus der NBA oder Tiger Woods vom Golf. Jetzt ist der europäische Fußball damit konfrontiert. Trotzdem sorgen die Lizenzierungsbestimmungen der Bundesliga dafür, dass die Vereine nur das ausgeben, was sie einnehmen.

Leverkusen startet von Platz vier in die Rückrunde. Über allem thront erneut der Gegner FC Bayern. Ist der fehlende Meisterschaftskampf eine Gefahr für die Liga?

Das hängt mit der wirtschaftlichen Dominanz der Bayern zusammen – zur Jahrtausendwende haben wir hier wahrscheinlich noch die beste Leverkusener Mannschaft aller Zeiten beschäftigen können. Mit Lucio, Dimitar Berbatov oder einem Michael Ballack waren wir am Gehaltsgefüge der Bayern nahe dran. Mittlerweile liegen Welten dazwischen. Die Münchner sind die Einzigen, die keinen Spieler verkaufen müssen, wenn sie nicht wollen. Aber schauen wir in die Topligen Europas: In Spanien ist der FC Barcelona enteilt, in Frankreich liegt Paris Saint-Germain weit vorn und in England Manchester City. So ungewöhnlich ist unsere Tabelle nicht.