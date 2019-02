Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München live im TV und Online-Stream schauen

Die 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München leitete bei Borussia Dortmund im Vorjahr den Niedergang von Trainer Peter Bosz (55) ein. Nun geht es für den Niederländer erneut gegen die Münchner und nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Borussia Mönchengladbach darf sich Bosz in der Partie Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) eigentlich nicht noch eine Heimpleite erlauben.

,,Wenn man einen Erfolg gegen Bayern will, muss alles klappen", sagt Peter Bosz am Freitag in Leverkusen, ,,und wir wollen, dass alles klappt. Es wird ein sehr intensives Spiel werden." Die Bayer-Elf hat nach dem 1:3 noch eine Rechnung offen. Karim Bellarabi sah die Rote Karte. Sein Foul an Rafinha wurde anschließend von Bayern-Präsident Uli Hoeneß als ,,geisteskrank" abgekanzeltn. Nicht die feine bayerische Art.