Europa League im Liveticker: Bayer Leverkusen trifft auf FK Krasnodar

Innerhalb von nur vier Tagen hat Bayer Leverkusen zwei große Herausforderungen zu bewältigen. Zunächst kommt es für den Bundesligisten am Donnerstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live kostenlos sehen!) gegen den russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar zum entscheidenden Rückspiel um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. Am Sonntag tritt das Team von Trainer Peter Bosz in der Bundesliga bei Tabellenführer Borussia Dortmund an.

"Klar, jetzt sind nur noch Endspiele", bemerkte Innenverteidiger Jonathan Tah vor der Auseinandersetzung mit den Russen. Das Vorhaben der Werkself ist klar: "Wir wollen so weit wie möglich kommen", sagte der 23-jährige Tah. Die vergangenen vier Bundesligaerfolge der besten Rückrundenmannschaft gäben Selbstvertrauen und machten Mut. Für den Fall eines torlosen Remis nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hat Bosz keine besonderen Vorkehrungen getroffen: Ein spezielles Training für ein denkbares Elfmeterschießen fand nicht statt.