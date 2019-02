0:0 in Russland, ein trügerisches Ergebnis für die Bayer-Elf! In der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen FK Krasnodar am Donnerstag (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) muss für die Mannschaft von Trainer Peter Bosz (55) unbedingt ein Sieg her, sonst wird es prekär. Jedes Remis mit Toren bringt den russischen Klub weiter, der erst vor elf Jahren gegründet wurde.

,,Wir hätten im Hinspiel in Krasnodar gern ein Auswärtstor gemacht, das ist uns leider nicht gelungen", trauerte Peter Bosz am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Spiel in Leverkusen verpassten Gelegenheiten nach. Der Niederländer rechnet mit einem ,,gefährlichen Spiel." Der frühere BVB-Coach weiß: ,,Wir müssen unsere Spielweise ändern." Krasnodar ist allerdings im bisherigen Wettbewerb mit nur acht Toren aus sechs Spielen nicht eben die personifizierte Torgefahr. Die Russen hatten es in Gruppe J mit dem FC Sevilla und Standard Lüttich zu tun. Bayer Leverkusen erzielte in Gruppe A in sechs Spielen 16 Tore.

Unter dem neuen Coach Peter Bosz kassierte man bislang zwei Niederlagen, davon eine sehr bittere im DFB-Pokal, beim 1:2 gegen den Zweitliga-Außenseiter 1. FC Heidenheim. Ein ähnliches Szenario kann sich die Bayer-Elf gegen Krasnodar nicht leisten. Das sieht auch Nationalspieler Jonathan Tah so. ,,Die Europa League ist ein besonderer Wettbewerb für uns, vor allem, weil wir nicht mehr im DFB-Pokal sind. Wir wollen so weit wie möglich kommen und morgen ist der erste Schritt. Wir werden alles reinwerfen, um weiterzukommen", sagte Tah am Mittwoch in Leverkusen.

Das sind die Brasilianer bei Bayer 04 Leverkusen von TIta bis Paulinho Paulinho (seit Sommer 2018): Der 18-Jährige Brasilianer spielt seit Beginn der Bundesligasaison 18/19 bei Bayer Leverkusen. Für 18,5 Millionen Euro haben sie den Stürmer von seinem ersten Verein Vasco da Gama Rio de Janeiro geholt. Dort absolvierte er bereits 18 Spiele in der Campeonato Brasileiro Série A und schoss drei Tore. ©

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar am Donnerstag live und exklusiv. Reporter ist Daniel Günther. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro im Monat.

Gibt es Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar auch live im Free-TV

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar gibt es beim Free-TV-Sender NITRO.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, diese Möglichkeit gibt es, zumal der Streamingdienst DAZN die Partie ebenfalls live zeigt - mit Reporter Uli Hebel. Neukunden bei DAZN können daher Bayer Leverkusen gegen FK Krasnodar kostenlos sehen, weil es bei Neu-Registrierung einen Freimonat gibt. Wer das nicht will, dem bietet dass Internet natürlich Alternativen, um die Partie kostenlos zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild- und Tonqualität, nervige Pop-ups, ausländische Kommentatoren, ständige Wettangebote und so weiter einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen!

