Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Online-Stream schauen

Das kleine rheinische Duell in der Partie Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist ein Spiel, in dem die Gäste seit mehr als 22 Jahren auf einen Auswärtserfolg warten. Im August 1996 gewann Fortuna Düsseldorf, das am Ende abstieg, zuletzt in der BayArena.

Dieser 1:0-Erfolg ist bis heute der einzige Düsseldorfer Erfolg in Leverkusen! Für Bayer-Trainer Peter Bosz (55) ist das kein Argument. „Wir schauen immer nur auf das nächste Spiel", machte der Niederländer auf der Pressekonferenz deutlich, dass es zwischen den beiden Europa League-Spielen gegen Krasnodar (0:0) zählt, den vollen Fokus auf Fortuna Düsseldorf zu richten. Der derzeit zwölftplatzierte Aufsteiger scheint in der derzeitigen Bundesliga-Verfassung der Werkself auf den ersten Blick ein machbarer Gegner zu sein. Aber Vorsicht! Die Elf von Trainer Friedhelm Funkel holte aus den vier Spielen in der Rückrunde mit sieben Punkten nur zwei weniger als Bayer 04.

Das Hinspiel in Düsseldorf gewann Bayer 04 Leverkusen, das sich mit einem 5:1 beim 1. FSV Mainz 05 in der letzten Woche noch einmal nachhaltig in Sachen Europapokal-Ränge ins Gespräch gebracht hat. Fortuna landete beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart den nächsten Befreiungsschlag gegen ein Team aus der Abstiegszone. Kaan Ayhan und Kevin Stöger sind auf Düsseldorfer Seite gesperrt. Alfredo Morales und Matthias Zimmermann könnten die nächsten beiden Fortuna-Kicker sein, die im Verwarnungsfall eine Sperre absitzen müssten. Das wäre mit Blick auf die kommende Heimpartie gegen den Mit-Aufsteiger 1. FC Nürnberg suboptimal. Bei den Leverkusenern sind Dominik Kohr und Wendell von einer Gelbsperre bedroht. Bayer 04 gastiert am nächsten Wochenende bei Borussia Dortmund.

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1. Reporter ist Marcus Lindemann.

Wird die Partie Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?