Bayer Leverkusen gegen Gladbach live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Da sind sie wieder, die Leverkusener! Wieder zu Hause in der BayArena - aber mit einem neuen Trainer. Peter Bosz (55) lenkt seit dem 4. Januar 2019 die Geschicke der Bayer-Elf. Einen Tag vor Heiligabend trennte sich Bayer 04 von Heiko Herrlich - trotz des 3:1-Erfolgs gegen Hertha BSC am Vortag. Nun steigt mit der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Gladbach am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) die mit Spannung erwartete Heimpremiere für den Niederländer, der bei Borussia Dortmund 2017 durchfiel. Der Nachfolger von Thomas Tuchel musste Anfang Dezember 2017 und im Anschluss an eine blamable Vorstellung gegen Werder Bremen (1:2) gehen. Peter Stöger übernahm. Nun ist der ehemalige Erfolgstrainer von Ajax Amsterdam zurück in der Bundesliga. ,,Ich war hier noch nicht fertig", erklärte Bosz bei seinem Amtsantritt zum Jahreswechsel.

Einen schwereren Gegner als die rheinische Borussia hätte es für Bosz und Bayer 04 zum Auftakt kaum geben können. Leverkusen verlor das Hinspiel mit 0:2, unterlag anschließend zu Hause dem VfL Wolfsburg mit 1:3. Nach wechselhafter Vorrunde steht der DFB-Pokalsieger von 1993 nun auf Rang neun. Eine Platzierung, die für die hohen Ansprüche in Leverkusen nicht genügte und die Heiko Herrlich letztlich zum Verhängnis wurde. Zu den Highlights aus Leverkusener Sicht gehörte der 5:0-Pokal-Hammer in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach am 31. Oktober 2018. Die ,,Fohlen" gewannen zuletzt 2016/2017 beide Partien gegen den rheinischen Rivalen. Aber: Gegen keinen anderen Bundesligisten feierte Bayer 04 mehr Heimsiege (20) als gegen den VfL Borussia. ,,Die Borussia hat sehr gute Einzelspieler und von daher erwarte ich morgen ein interessantes und attraktives Spiel", sagte Peter Bosz am Freitag in Leverkusen. Mit dem BVB holte Bosz in der Anfangsphase der Saison 2017/2018 seinen höchsten Sieg (6:1) gegen die Gladbacher.Dominik Kohr droht auf Leverkusener Seite eine Gelbsperre. Bei den Gästen aus Mönchengladbach ist kein Spieler von einer direkten Sperre bedroht.