Hannover 96 zum Saisonfinale in Leverkusen: Letzte Infos vor dem Spiel

Nachdem sich 96 den Klassenerhalt mit dem 3:1-Erfolg gegen Berlin am vergangenen Spieltag endgültig gesichert hat, geht es um nichts mehr für Hannover. Für die Gegner Leverkusen (52 Punkte, +13 Tore) geht es am letzten Spieltag allerdings um einen der zwei noch freien Plätze für die Königsklasse. Bei einem Sieg mit fünf Toren Unterschied gegen 96 sind die Leverkusener sicher dabei, ansonsten müssen sie aufs direkte Duell zwischen Hoffenheim (52, +16) und Dortmund (55, +19) schauen.

96 gewann nur fünf von 35 Duellen mit Leverkusen. Bayer holte aber nur einen Punkt aus den zurückliegenden drei Ligapartien. Das 4:4 im Hinspiel war neben dem Revierderby zwischen Dortmund und Schalke (ebenfalls 4:4) das torreichste Saisonspiel. Zu Hause gewann Leverkusen bisher in der Bundesliga 14-mal gegen 96, es gab ein Unentschieden und zwei hannoversche Siege..

Marvin Bakalorz: Kam kurz vor Schluss für Pirmin Schwegler in die Partie. © imago/Hübner

Noah Joel Sarenren-Bazee: Ersetzte in den letzten Minuten Felix Klaus.

Ihlas Bebou: Sehr quirlig, strahlte am Ball immer Gefahr aus. Sehr schön sein Kopfballtreffer zum 1:1. Note: 2 © dpa

Felix Klaus: Holte den Elfmeter zur 2:1-Führung, traf selber kurz vor der Halbzeit zum 3:2. Sein Freistoß in der zweiten Halbzeit ging knapp über das Tor. Note: 2 © dpa

Iver Fossum: In den Zweikämpfen nicht immer der Sieger, aber der Norweger spielte mit einem feinen Füßchen und guter Übersicht. Zudem sehr lauftstark. Setzte vor dem Ausgleich zum 4:4 stark nach. Note: 3 © dpa

Pirmin Schwegler: Der Chef im 96-Mittelfeld. Ein ganz starkes Spiel von Schwegler. In Zweikämpfen sehr präsent, glänzte dazu mit vielen klugen Pässen. Note: 2 © dpa

Waldemar Anton: Immer sehr aufmerksam und nah am Mann. Sehr zweikampfstark. Ordentlicher Auftritt des Verteidigers. Note: 3 © imago/DeFodi

Oliver Sorg: Spielte unaufgeregt in der Abwehrkette. Ohne Drang nach vorne aber auch fast ohne Fehler. Wurde in der 75. Minute ausgewechselt. Note: 3,5 © imago/Sielski (Archiv)

Julian Korb: Beim 0:1 durch Julian Brandt zu weit weg von dem Leverkusener Torschützen. Über seine Seite fielen in der zweiten Halbzeit beide Gegentore. Aber: Bereitete das 1:1 durch Ihlas Bebou mit einer schönen Flanke vor, traf zum 4:4-Ausgleich. Note: 3,5. © dpa

Philipp Tschauner: Einige seiner langen Bälle fanden nicht immer den eigenen Mann. Beim 1:2 durch Mehmedi sah er schlecht aus, weil der Ball in der kurzen Ecke einschlug. Bei den anderen Gegentreffern ohne Chance. Note: 3,5 © dpa

Die Roten in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen

Trainer André Breitenreiter gibt Keeper Michael Esser im letzten Spiel den Vorzg vor Stammkraft Philipp Tschauner. „Den Torwart werden wir mit Sicherheit wechseln“, sagte er. Über eine weitere Spielerrotation verriet er allerdings zunächst nichts. Allerdings kündigte der Coach schon an, dass er Ersatzspielern eine Chance geben wird: „Als Dankeschön oder um sich zu zeigen.“

Karim Haggui: Der Tunesier spielte von 2006 bis 2009 für die Werkself. Von dort ging es direkt nach an die Leine. Für Hannover 96 schnürte der Innenverteidiger von 2009 bis 2013 die Schuhe.

Sergej Barbarez: Der Bosnier kam in der Winterpause 1992 nach Hannover und blieb bis zum Juli 1993 ein Roter. Zur Saison 2006/07 wechselte Barbarez, bereits im Spätherbst seiner Karriere angekommen, zu Bayer Leverkusen und beendete dort im Sommer 2008 seine Karriere.

Jan Simak: Jan Simak war der Aufstiegsheld 2002. Von 2000 bis 2002 spielte er für 96, wechselte im Aufstiegsjahr zur Werkself. Nach einem ernüchternden Jahr in Leverkusen wechselte der Tscheche auf Leihbasis zurück zu Hannover. Nach Ende der Leihe im Jahr 2004verließ er nicht nur Hannover und Leverkusen, sondern wechselte zurück in die Heimat zu Sparta Prag.

Thomas Brdaric: Der ehemalige Nationalstürmer (li.) stand von 1999 bis 2004 bei Leverkusen unter Vertrag und wurde 2003 für ein Jahr nach Hannover verliehen. Nach einem Jahr beim VfL Wolfsburg schloss sich Brdaric von 2005 bis zu seinem Karriereende 2008 noch einmal Hannover 96 an.

Tranquillo Barnetta: Wurde im Juli 2004 von Bayer Leverkusen verpflichtet und direkt für ein Jahr an Hannover 96 verliehen. Von 2005 bis 2012 spielte der Schweizer für die Werkself.

Constant Djakpa: Der Ivorer (kopfüber) spielte in der Saison 2008/09 für Bayer Leverkusen, wurde dann von Hannover 96 bis 2011 ausgeliehen. Nach Leihende ging es von Leverkusen weiter zu Eintracht Frankfurt für Djakpa.

Jürgen Luginger: Der Mittelfeldakteur spielte in der Saison 1986/87 ein Jahr für Bayer Leverkusen. Ebenfalls ein Jahr war Luginger für Hannover 96 aktiv, nämlich in der Saison 1994/95.

Andreas Nagel: Nagel spielte von 1983 bis 1986 für Bayer Leverkusen, wurde danach für ein Jahr zu Union Berlin verliehen und nach Leihende dorthin verkauft. Nach zwei Jahren in Berlin zog der Torhüter weiter nach Hannover, wo er von 1988 bis 1990 blieb.

Hanno Balitsch: Von Juli 2002 bis Januar 2005 spielte Balitsch (2.v.re.) erstmals für die Werkself. Nach einem Halben Jahr in Mainz schloss sich der Sechser Hannover 96 bis zum Juli 2010 an, ehe es für anderthalb Jahre zurück nach Leverkusen ging.

Thomas Zechel: Der Mittelfeldspieler war ebenfalls in der Jugend der Leverkusener aktiv. In der Saison 1988/89 spielte er für die Roten.

Einen Rekordwunsch kann sich Niclas Füllkrug erfüllen. 13 Tore hat er bereits erzielt. Nur noch eins fehlt, dann steht er auf einer Stufe mit Fredi Bobic und Didier Ya Konan, die jeweils 14-mal getroffen haben. Hätte Füllkrugs erster Elfmeter in München gezählt und dazu das vermeintliche Abseitstor zum 3:3 gegen Leipzig, dann wäre er schon jetzt der 96-Rekordtorjäger des Jahrtausends.

Angebot: Fahrrad als Prämie

Leverkusens Konkurrenten Kampf um die Champions League-Plätze sind Hoffenheim und Dortmund, die direkt gegeneinander spielen. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann erhofft sich Schützenhilfe von Breitenreiter und bietet ein Prämie an. „Ich habe einen ganz guten Draht zu André und ihm gesagt, dass er sich etwas wünschen kann, ein neues Fahrrad oder so, aber er will gar nichts und ist ganz zufrieden.“