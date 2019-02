Peter Bosz muss vor seiner emotionalen Rückkehr mit Bayer Leverkusen nach Dortmund eine Eilaufgabe lösen. Weniger als drei Tage bleiben dem Trainer, um den Bayer-Talentschuppen nach dem verpatzten ersten Teil auf den zweiten der Reifeprüfung vorzubereiten. „Wir müssen die Enttäuschung irgendwie wegstecken. Das Ausscheiden tut weh“, sagte der Niederländer nach dem frühen Europa-League-Knockout beim 1:1 (0:0) gegen den FK Krasnodar mit Blick auf die Partie am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund (18 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) .

Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

Bosz: "Die Zeit in Dortmund war kurz, aber gut"

Für Bosz und seine Mannschaft könnte es von Vorteil sein, dass die zuletzt wankende Borussia erneut auf den am Oberschenkel verletzten Kapitän Marco Reus verzichten muss. „Das ist ein sehr wichtiger Spieler“, bekannte Bosz. Auch Lukasz Piszczek wird dem BVB verletzungsbedingt fehlen. "Für mich ist das jetzt nicht so schlimm", scherzte Bosz, "Ich hoffe dennoch, dass sie nach Sonntag schnell wieder dabei sind. Es macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken." Doch bei allem Respekt vor der schwierigen Aufgabe beim Bundesliga-Tabellenführer überwiegt die Vorfreude: „Es war kurz, aber die Zeit in Dortmund war gut. Es freut mich, morgen im Stadion die Gelbe Wand, die Leute und die Spieler wieder zu sehen.“