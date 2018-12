Europa League im Liveticker mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig

Weiter ist Bayer Leverkusen schon, nun geht es noch um den Gruppensieg. Der sportliche Wert des letzten Europa-League-Gruppenspiels bei AEK Larnaka hält sich in Grenzen. Das signalisierte auch Trainer Heiko Herrlich durch seine Kader-Nominierung. Eine Niederlage und das Verpassen des Gruppensiegs wären dennoch echte Stimmungskiller in dieser eh schon wechselhaften Bayer-Saison. Durch den gewonnenen Direkt-Vergleich mit dem FC Zürich und angesichts von einem Punkt Vorsprung wäre Bayer mit einem Sieg in jedem Fall Gruppensieger. Sollte Zürich maximal unentschieden spielen, dürften sich die Leverkusener sogar eine Niederlage erlauben.

K.o.-Phase in der Europa League oder Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga? Diese Frage stellt sich für Ralf Rangnick von RB Leipzig nicht. „Niemand bei uns - auch ich nicht - hat gesagt, dass die Bundesliga Vorrang hat. Wir haben bisher jedes einzelne dieser Spiele extrem ernst genommen. Und das wird auch weiterhin so sein“, sagte Rangnick vor dem Gruppen-Finale an diesem Donnerstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Norwegens Rekordmeister Rosenborg Trondheim. Dennoch stellte er klar: „Dass die Bundesliga mit 34 Spielen das Kerngeschäft ist, ist vollkommen logisch. Ich will nochmal betonen, wir sind die Mannschaft, die mit Abstand die meisten internationalen Spiele in Deutschland hatte.“