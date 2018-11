Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart

Rudi Völler hatte sich trotz der jüngsten Pleiten von Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga hinter Trainer Heiko Herrlich gestellt. Dennoch steht Herrlich im Freitagsspiel des Werksclubs gegen den VfB Stuttgart (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) unter Zugzwang. Leverkusen ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge als Tabellen-13. nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Herrlich ist sich mit seinen Spielern einig, dass die "Leidenschaft" fehlte. Tabellenschlusslicht Stuttgart, das mit Leverkusen die zweitschlechteste Abwehr der Liga stellt, will an das jüngste 2:0 in Nürnberg anknüpfen.