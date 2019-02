Bayern-Aufstellung gegen Hertha BSC fix: Manuel Neuer doch nicht in Startelf

Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC ( hier im Liveticker ) weiterhin auf den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer verzichten. Der deutsche Nationaltorhüter hat es nicht in die Bayern-Aufstellung geschafft. Neuer laboriert weiterhin an einer Daumen-Verletzung. Trainer Niko Kovac beruft Vertreter Sven Ulreich für seinen Stammkeeper gegen Hertha zwischen die Pfosten. Die komplette Bayern-Aufstellung findet ihr in der Bildergalerie!

Hier im Überblick: Die Aufstellung des FC Bayern gegen Hertha BSC

Boateng wieder nicht in der Startelf der Bayern

Nach der 1:3-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen wollen die Münchner bei Hertha BSC zum elften Mal nacheinander in das Viertelfinale einziehen. „Wir wollen in die nächste Runde kommen und haben noch was gutzumachen“, sagte Trainer Kovac vor dem Spiel in seiner Geburtsstadt Berlin. Hertha BSC ist seit vier Partien gegen die Bayern unbezwungen, gewann das jüngste Liga-Spiel mit 2:0.