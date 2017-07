Bayern-Boss Hoeneß kündigt an: "Neuer Sportdirektor in sechs Wochen"

Da ist er wieder: Uli Hoeneß in alter Manier!

"Wir werden in den nächsten sechs Wochen einen neuen Sportdirektor präsentieren", sagte Hoeneß.

Der Präsident des FC Bayern München hat sich am Montag in Singapur über die vakante Position des Sportdirektors geäußert. Seit dem Rücktritt von Matthias Sammer und der Absage von Philipp Lahm gab es dazu bisher keinen neuen Stand um den Posten mehr.

Boss sieht Asien-Reise kritisch

Deutliche Kritik gab es vom Präsident an der Asien-Tour der Bayern, die aktuell läuft. "Das ist sicher grenzwertig, was wir hier gemacht haben bis jetzt. Ich denke, dass wir intern darüber diskutieren, wie wir das in den nächsten Jahren machen sollten."