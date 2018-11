Bayern-Boss Uli Hoeneß: „An Dortmund kommt keiner vorbei“

Große Unterhaltung im TV! Nach dem 3:2-Erfolg von Borussia Dortmund am Samstagabend über den FC Bayern München saß BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntagmorgen bei „Wontorra – der o2 Fußball-Talk“ auf Sky und erklärte, weshalb es aktuell so gut bei den Dortmundern läuft. Mitten in der Sendung wurde dann auch noch Bayern-Präsident Uli Hoeneß per Telefon zugeschaltet.

Hoeneß meldete sich dann direkt beim Kollegen: „Morgen Herr Watzke.“ Watzke zurück : „Guten Morgen. Ja, wir sind per Sie.“ Lacher im Publikum. Doch anschließend ging es dann ums Sportliche.

Hoeneß: „Wir haben von beiden Seiten ein überragendes Spiel gesehen. Natürlich tut es uns am Ende weh, wenn man zweimal führt. Ich bin aber weniger traurig oder böse. Denn dieses Spiel hat gezeigt, dass unsere Mannschaft in einem sehr guten Zustand ist.“ Doch vor allem vor den Dortmundern hat er allergrößten Respekt.