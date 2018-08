Bayern-Boss Uli Hoeneß kündigt 80-Millionen-Transfer an

Anzeige

Bayern-Präsident Uli Hoeneß scheint von seiner lange Zeit zurückhaltenden Haltung bei kostspieligen Transfers zumindest ein wenig abzurücken. "Wenn wir auf einer Position Probleme sehen, werden wir auch mal einen Transfer für 50, 60 oder 80 Millionen machen", sagte der 66-Jährige auf einer CSU-Veranstaltung in Bad Wiessee: "Aber das wird die Ausnahme bleiben. Eines ist ganz sicher: So lange wir verantwortlich sind, kann ich verrückte Dinge wie 200 Millionen Euro Ablöse ausschließen." Bislang hatte Hoeneß schon bei Einkäufen in der Größenordnung von 100 Millionen Euro abgewunken.

Vor knapp einem Jahr sagte der Bayern-Boss der Sport Bild: "Unser Ehrgeiz ist, dass wir ohne Wahnsinns-Transfers Champions-League-Sieger werden. Das wäre mein Traum. Auch darum investieren wir unser Geld nun lieber in die Jugendarbeit wie in unseren neuen Bayern-Campus. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch bei uns in Zukunft vernünftige Transfers geben wird." Diese "Vernunft" wird sich der FC Bayern nun Fall zu Fall offenbar auch stattliche Summen kosten lassen. Der bisher teuerste Zugang der Münchner Vereinsgeschichte ist Weltmeister Corentin Tolisso, der im vergangenen Sommer für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon kam.

Hoeneß: FC Bayern spielt "gegen Staaten"

Hoeneß verwies bei der Veranstaltung in seinem Wohnort auch über das zunehmende wirtschaftliche Ungleichgewicht in Europas Fußball. "Wir spielen nicht gegen andere Vereine, sondern gegen Staaten. Wenn es in Zukunft den ein oder anderen Verein nicht mehr gibt, weil ein Staat das Geld abzieht, wird es den FC Bayern noch geben", sagte der frühere Nationalspieler und dürfte mit seiner Anspielung vor allem Vereine wie Paris St. Germain oder Manchester City gemeint haben. Beide Klubs werden von finanzkräftigen arabischen Investoren geführt.

Folglich kann Hoeneß die Kritik am Abschneiden der FC Bayern in der Champions League, wo es für die Münchner seit dem Titelgewinn 2013 nur noch maximal bis ins Halbfinale ging, nicht nachvollziehen. "So gut, wie wir in den vergangenen zehn Jahren gespielt haben, haben wir davor lange nicht gespielt. Ich finde es maßlos, was in Deutschland passiert. Wenn man mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird, und unglücklich im Halbfinale der Champions League ausscheidet, wird von einer schlechten Saison geredet."